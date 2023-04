Agentes de trânsito de Niterói ganham novos uniformes

O prefeito de Niterói, Axel Grael, realizou na manhã desta quinta-feira (13), a entrega do novo uniforme dos agentes de trânsito municipais. Os servidores vão passar a trajar camisas amarelas e calças pretas no dia a dia do trabalho. Antes, o uniforme consistia em camisa branca com a calça azul. A mudança visa a garantir mais segurança aos agentes pelo fato de o amarelo ser mais visível para motoristas, principalmente à noite. Além disso, a cor também é usada costumeiramente em outros municípios, o que facilita a identificação dos agentes de trânsito.

“É importante que esses profissionais sejam bem identificados nas ruas. A presença desses agentes sempre garante o cumprimento das regras de trânsito, o que determina maior segurança e diminui os acidentes. É importante que os motoristas saibam que eles têm a atribuição de aplicar multas e colaborar para a fluidez e garantir segurança no trânsito”, destacou o prefeito Axel Grael.

O subsecretário de Transporte e Trânsito de Niterói, Murillo Moreira, elogiou a iniciativa."Para nós é uma grande conquista, é mais um passo para garantir a melhoria do nosso trabalho”, afirmou Murillo Moreira.

O novo uniforme será usado a partir desta quinta-feira. Os profissionais de apoio à fiscalização de transportes também ganharam trajes novos, porém com as mesmas cores de antes: camisas e coletes azuis e calças pretas, assim como os fiscais de transportes, que permanecem com as peças na cor preta.