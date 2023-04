Compositor gonçalense sobe ao palco do Municipal com show gratuito

O Teatro Municipal George Savalla Gomes recebe neste sábado (15) a apresentação do compositor gonçalense Sérgio Caetano. A partir das 19h, o público irá conferir de perto as composições do artista. que é morador do município desde pequeno e criado no bairro Mutuá.

O artista já compôs diversas músicas e teve a oportunidade de ser apresentado a Chico Roque, sendo convidado em seguida para uma parceria musical. Mas, por contingências da vida, cada um acabou seguindo seu caminho. Sérgio passou a ser músico da noite, enquanto Chico Roque despontou como autor e produtor.

Em 1991, o artista voltou a trabalhar com Chico Roque, em grande parceria, criando incontáveis sucessos musicais, conseguindo por diversas vezes liderar as paradas pelo Brasil. Entre os destaques produzidos pelo compositor estão “Depois do Prazer “, lançado em 1998, pelo grupo “Só Pra Contrariar”, que conseguiu alcançar o primeiro lugar em 11 países, sendo regravado por dezenas de vezes.

A Secretaria de Turismo e Cultura sorteou seis pares de ingressos através do Instagram (@turismoculturasg), nesta quinta-feira (13), para a apresentação do Sérgio Caetano, no sábado (15), às 19h. Não haverá venda de ingressos.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.

Sábado (15), às 19h.

Classificação etária livre.