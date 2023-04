TV Globo confirma remake de 'Renascer', após sucesso de 'Pantanal'

Na última quarta-feira (12), durante a Rio 2C — maior feira de criatividade da América Latina, a TV Globo anunciou que fará, em 2024, o remake da novela 'Renascer', escrita, em 1993, por Benedito Ruy Barbosa. De acordo com a emissora, o projeto será encabeçado por Bruno Luperi, neto do autor e também responsável pela releitura de "Pantanal", no ano de 2022.

Dividida em duas fases, a obra original conta a história de José Inocêncio (Leonardo Vieira/Antônio Fagundes), um grande fazendeiro de cacau de Ilhéus, na Bahia. Inocêncio se apaixona por Maria Santa (Patrícia França), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Marco Ricca), José Bento (Tarcísio Filho), José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) e o caçula, João Pedro (Marcos Palmeira), com quem protagoniza um conflito.

Após Maria Santa morrer durante o parto do filho mais novo, a relação entre o menino e o fazendeiro se torna cada vez mais difícil e ainda piora na maturidade, quando Inocêncio, já viúvo, se apaixona por Mariana (Adriana Esteves), a namorada de João Pedro.

Na trama, o poderoso também precisa lidar com dois grandes inimigos, Belarmino (José Wilker), avô de sua amada Mariana e Teodoro (Herson Capri), seu vizinho, com quem trava uma disputa por terras.

