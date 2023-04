Pitbull invade escola e morde aluno que estava no pátio

Na última quarta-feira (12), um cachorro da raça pitbull invadiu uma escola na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e mordeu um aluno que estava no pátio. Vídeos gravados pelos próprios estudantes mostram a tentativa deles de se protegerem do cão, que andava solto pelo local.

Através das imagens, de dentro da Escola Municipal Professor Josué de Castro, é possível ver que o cachorro tenta se aproximar dos estudantes e alguns sobem em uma grade que divide dois ambientes. O cão continua a se aproximar dos alunos, até encontrar um grupo que procurava se abrigar em cima de uma mesa de jogos. Nesse momento ele morde um dos jovens, de 13 anos.

O adolescente foi mordido na perna e após o ataque, marcas de sangue ficaram pelo local. A Secretaria Municipal de Educação disse, em nota, que o estudante "foi acompanhado por uma equipe da escola à UPA da Maré para receber os primeiros socorros e depois seguiu para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e recebeu alta no mesmo dia". De acordo com o portal G1, na unidade, ele tomou uma vacina antirrábica, uma vez que ninguém sabe quem é o tutor do cachorro e se o animal está vacinado.

“Eu vim correndo e subi na mesa de totó. Aí ele veio e agarrou minha perna”, disse o menino ao portal.

A pasta também conta, em nota, que o cão entrou na escola "no momento em que o portão foi aberto para o atendimento de pais de estudantes", assustando alguns alunos, que estavam no pátio por ser o horário de saída, e mordendo um deles. Segundo a secretaria, o "animal foi retirado da unidade escolar por uma agente educadora".

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). A Polícia Civil diz que a vítima foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.