BBB Gonçalense: câmeras de segurança estão em fase final de instalação por toda a cidade

"Sorria, você está sendo filmado!". Esse aviso em breve fará parte da realidade do município de São Gonçalo. Isso porque, segundo a Prefeitura, câmeras de segurança espalhadas pela cidade estão em fase final de instalação e irão garantir o acompanhamento em tempo real pelas autoridades.

De acordo com a gestão municipal, os equipamentos integram o centro de segurança do município, com a função de auxiliar as forças policiais e fazer o monitoramento do trânsito. Porém, em um primeiro momento, não há previsão de aplicação de multas.

As câmeras integram a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), um moderno sistema de videomonitoramento que fica baseado na Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte. Seu sistema vai permitir a identificação de placas de veículos, reconhecimento facial e armas de fogo.

Recentemente o comandante do 7ªBPM de São Gonçalo, Gilbert dos Santos, esteve na CSSG e afirmou que irá atuar em parceria com o Poder Público gonçalense.

“Vamos atuar em conjunto. Na verdade, nós vamos participar do Centro de Monitoramento de Segurança Pública de São Gonçalo. Vamos ter um policial militar dentro da Central de Monitoramento para acompanhar as câmeras em tempo real e passar as demandas para o Batalhão”, disse o comandante durante a visita.

Ao todo, serão utilizados no monitoramento, 310 câmeras de última geração, sendo 200 câmeras panorâmicas, 60 para identificação de placas de veículos, 30 do tipo speed dome – dispositivo para monitoramento a grandes distâncias – , e 20 para identificação facial. As câmeras estão sendo implantadas em pontos estratégicos da cidade para auxiliar nas ações de segurança no município.

Equipamentos são instalados em pontos estratégicos | Foto: Filipe Aguiar

Além disso, grandes eventos realizados em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo também podem contar com a vigilância em tempo real, executada com o auxílio do ‘guardião’, um braço da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).