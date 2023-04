Tarifa Social: 204 mil passageiros já garantiram desconto no metrô; veja como cadastrar

Com o benefício, o valor cai para R$ 5 - Foto: Divulgação

Com o benefício, o valor cai para R$ 5 - Foto: Divulgação

Mais de 204 mil pessoas já se cadastraram ou reativaram o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para ter direito à Tarifa Social no metrô. O desconto, subsidiado pelo Governo do Estado, passou a valer a partir desta quarta-feira (12). A passagem foi de R$ 6,50 para R$ 6,90. Mas, com o benefício, o valor cai para R$ 5. O passageiro pode fazer o cadastro a qualquer momento.

Desde o início de março, o Governo do Estado, Riocard Mais e o MetrôRio atuam em conjunto para atingir o maior número possível de passageiros com informações sobre a nova tarifa metroviária. A maioria dos passageiros preferiu se cadastrar pelo site, e o reforço de atendimento nas estações facilitou a operação para os usuários neste primeiro dia.

"É importante dizer que o cadastramento continua, e estamos prontos para atender a todos os passageiros do metrô pelo site, nas lojas Riocard Mais e nos 10 pontos extras nas estações do metrô", ressalta Melissa Sartori, gerente de Marketing da Riocard Mais.

Ao todo, são 125 posições de atendimento espalhadas em dez estações do metrô, além das 18 lojas Riocard Mais no estado que realizam o serviço. Vale ressaltar que o bilhete também pode ser habilitado pela internet no site da Riocard Mais (https://site.riobilheteunico.com.br/).

Com a implementação da Tarifa Social, os clientes cadastrados no Bilhete Único Intermunicipal (BUI) vão poupar R$ 83,60 por mês, considerando ida e volta em 22 dias úteis. A economia equivale a 16 viagens mensais.

Para ter direito ao desconto da Tarifa Social, é preciso atender aos seguintes requisitos: ter entre 5 e 64 anos; ganho mensal até R$ 7.507,49; e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no Bilhete Único Intermunicipal e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.

SERVIÇO

POSTOS EXTRAS NAS ESTAÇÕES E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Carioca (7h às 19h)

Maracanã - (7h às 19h)

Siqueira Campos - (10h às 19h)

Jardim Oceânico - (10h às 19h)

Pavuna - (10h às 19h)

Coelho Neto - (10h às 19h)

Irajá - (10h às 19h)

Saens Peña - (10h às 19h)

São Conrado - (10h às 19h)

Botafogo - (10h às 19h)

TARIFA SOCIAL NO METRÔ

Como cadastrar o benefício do Bilhete Único Intermunicipal (BUI)?

>> Para quem já tem o Bilhete Único Intermunicipal habilitado:

Nenhuma ação será necessária.

>> Para quem tem o cartão Vale-Transporte e não tem o BUI:

Os clientes devem procurar a empresa onde trabalham e solicitar o benefício.

>> Para quem não tem cartão Riocard Mais:

O caminho mais indicado é procurar uma das lojas Riocard Mais ou os postos extras de atendimento das estações Carioca/Centro e Maracanã. Os endereços das unidades podem ser consultados em https://ondeestamos.riocardmais.com.br/

>> Para o cliente que tem o cartão Expresso e não está cadastrado no sistema Riocard Mais nem no BUI:

1) Entre no site da Riocard Mais. Em seguida, acesse a seção “Para você” e clique no menu “Cadastrar-se”.

2) Preencha o formulário com as informações exigidas (este é o seu cadastro no sistema Riocard Mais).

3) Associe o seu cartão Riocard Mais ao seu CPF clicando em “Cadastrar Cartão” na página inicial.

4) Acesse o site www.riobilheteunico.com.br/declaracao e realize a declaração de renda para ter direito ao BUI.

5) Retorne ao site e entre com o seu login e senha na seção “Para você”. Depois, siga estas etapas: no menu, usuário> consulta e alteração> clique no seu nome> alterar> habilitar bilhete único> gravar.

Em caso de dúvida, consulte o vídeo a seguir com o passo a passo de como habilitar o Bilhete Único Intermunicipal: https://youtu.be/JXiioAC98Pc

Informações sobre o Bilhete Único Intermunicipal e regras do benefício podem ser encontradas no site https://www.riobilheteunico.com.br/.