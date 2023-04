Vereadora Verônica Costa é condenada a 10 anos de prisão por torturar ex-marido

A vereadora do PL, Verônica Costa, teve a sua penas de 5 anos e 10 meses aumentada para 10 anos e 8 meses pela tortura do seu ex-marido Marcos Costa.

Além da vereadora, quatro familiares dela também foram condenados pelo crime e tiveram suas penas aumentadas. O caso aconteceu em 2011, mas a primeira condenação foi em 2019.

O aumento na pena aconteceu por causa de uma apelação feita pelo Ministério Público, que não ficou satisfeito com a punição em primeira instância.

A decisão foi tomada por desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro e, além do aumento da pena, ficou decidido que o cumprimento dela seja feito em regime fechado. O MPRJ mantém, também, a determinação de que ela perca seu cargo de vereadora.

Nas redes sociais, Verônica Costa e sua defesa se pronunciaram em nota.

"Venho, neste momento desolador da minha vida, compartilhar apenas A VERDADE DOS FATOS. Fui vítima de violência doméstica pelo meu ex marido Márcio, que me ameaçou de morte com arma na cabeça, fato que registrei na delegacia de polícia (DEAM) [...] Não satisfeito com isso ele criou uma falsa acusação de tortura contra mim, o que gerou um processo criminal absurdo e cheio de nulidades, tanto que o mesmo já foi anulado pela própria Justiça uma vez, mas agora gerou essa condenação injusta contra mim", escreveu.

A defesa da vereadora afirmou que vai recorrer da decisão.