Cidade Ilustrada chega ao viaduto de Santa Luzia

O projeto Cidade Ilustrada segue levando cor aos viadutos do município de São Gonçalo. Com seis painéis já espalhados pelos elevados de Marambaia, Colubandê, Tribobó, Maria Paula. Alcântara e Jardim Catarina, o próximo que já está recebendo as marcações é o viaduto do bairro Santa Luzia, uma área que dá acesso à RJ-104, no entroncamento Avenida Bispo Dom João da Matta.

A área, de grande movimentação, levará mais cor para os pedestres e moradores da região. Na pintura, poderá ser visto um pouco da natureza, através dos traços de flores e plantas, usando o verde como fundo de tela. O novo viaduto recebe as tintas da equipe do Projeto Cidade Ilustrada e, nesse espaço em específico, os desenhos são do grafiteiro Siridomuro.

"Me sinto lisonjeado em ter a minha arte nos viadutos da cidade, em ter a nossa equipe grafitando no município. Sou nascido e criado em São Gonçalo e acho que pegar essa causa dos artistas e trazer para o ambiente público foi uma excelente decisão. Estamos acostumados a sair para trabalhar e vemos tudo cinza sem cor, sem vida. E ver um espaço colorido chama a atenção das pessoas", contou o grafiteiro.

A pintura em grafite faz parte de um movimento de revitalização de toda a cidade, idealizado pelo prefeito Capitão Nelson, que tem o objetivo de valorizar e dar espaço aos artistas locais, ao mesmo tempo em que transforma as paredes dos viadutos em grandes obras de arte ao ar livre. Os custos do projeto são arcados pela Secretaria de Meio Ambiente, graças a repasses de compensações ambientais, numa parceria com a Fundação de Artes e Esporte e Lazer de São Gonçalo.