Juliana Paes e Vladmir Brichta protagonizam primeira novela da Netflix

Nesta quarta-feira (12)), o perfil da Netflix Brasil no Twitter publicou uma foto dos atores Juliana Paes e Vladmir Brichta, revelando alguns detalhes sobre o novo trabalho deles, como protagonistas da primeira novela do streaming.

Intitulada "Pedaço de Mim", a produção foi anunciada pelo serviço de streaming durante o evento Rio 2C, na Cidade das Artes, localizada na Barra da Tiijuca, na Zona Oeste do Rio.

"Muito bom encarar personagens e histórias mais complexos do que a gente encara", declarou Brichta. "Somos especialistas em melodrama", completou Juliana.

"Juliana Paes e Vladimir Brichta são as estrelas do meu novo melodrama brasileiro! Pedaço de Mim é uma história com grandes reviravoltas sobre sonhos e aprendizados. Vem aí!", disse a empresa.

A novela ainda não tem data para estreia.