TJRJ libera Buser para fazer viagens intermunicipais

De acordo com a decisão do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), a Buser está liberada para para fazer viagens intermunicipais no estado do Rio. O relator foi o desembargador André Ribeiro.

Nessa nova decisão, o magistrado suspense a sentença de primeira instância, que, no dia 16 de janeiro, havia proibido a intermediação do transporte de passageiros em viagens intermunicipais pela plataforma em território fluminense até o julgamento do recurso de apelação.