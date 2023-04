Morre homem que ateou fogo em ônibus na Baixada Fluminense

No hospital, ele foi ouvido pelo delegado e negou as acusações. - Foto: Divulgação/O Globo

O suspeito de atear fogo em um ônibus em Duque de Caxias morreu, nesta quarta-feira (12), no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, devido à complicações da queimadura em 50% do corpo.

Na ação criminosa, duas mulheres ficaram gravemente feridas e uma criança morreu. A menina Heloíse Victoria da Silva Ribeiro, de 4 anos, morreu um dia depois do ataque, após ter quase 90% do corpo queimado. A mãe de Heloíse continua internada em coma no Hospital Caxias D'or.

O suspeito, preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva. No hospital, ele foi ouvido pelo delegado e negou as acusações.