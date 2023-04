Jardim Botânico do Rio oferece bolsas auxílio-educação de R$300

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro inscreve, até a próxima quinta-feira (13), jovens do Ensino Médio para o processo seletivo de iniciação científica. Os selecionados ganharão uma bolsa auxílio-educação no valor de R$ 300.

As vagas serão destinadas a cinco jovens entre 15 a 18 anos, matriculados na rede pública do 9º ano do Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio e que tenham renda familiar até 3 salários mínimos.

Os candidatos serão avaliados através dos conhecimentos básicos em ciências naturais, português, matemática, redação, entre outras etapas.

No dia 25 de abril serão divulgados os resultados do processo seletivo. E o início das atividades será em 1º de julho.

Os interessados devem se inscrever na secretaria do Centro de Responsabilidade Socioambiental do Jardim Botânico, na rua Pacheco Leão, 915 , de 8h às 17h. Para mais informações , os telefones disponíveis são (21) 3204-2886 e (21) 3204- 2536 e o e-mail crs@jbrj.gov.br.