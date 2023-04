'Harry Potter' vai ganhar adaptação como série para o streaming

Agora é oficial, a saga 'Harry Potter' será adaptada em formato de série para o streaming da Max, novo nome da plataforma anteriormente tratada como HBO Max.

O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav fez o anúncio em coletiva realizada nesta quarta-feira (12):

"As histórias de cada um dos livros de 'Harry Potter' se tornarão uma série de uma década produzida com o mesmo amor, dedicação e cuidado pelos quais esta franquia global é conhecida. A série contará com um novo elenco para liderar uma nova geração de fãs, cheio de detalhes fantásticos, personagens muito amados e locações que os fãs de 'Harry Potter' amam há mais de 25 anos. Cada temporada será fiel aos livros originais", disse Zaslav.

Desenvolvida por J.K. Rowling ao longo de sete livros, a saga inspirou oito filmes, com o último dividido em duas partes. Mas, com a série, a Warner pretende que os escritores mergulhem ainda mais no universo das obras, que têm mais de 500 páginas em alguns casos.

Segundo a editora americana Scholastic Corp., a série de livros vendeu 600 milhões de cópias em 85 idiomas ao longo de 25 anos, tornando-se o maior best-seller de todos os tempos. Os oito filmes baseados na série geraram vendas mundiais de ingressos de mais de US$ 7,7 bilhões, de acordo com o Box Office Mojo.