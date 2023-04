Twitter corre o risco de ser banido no país

Plataforma afirma que as exposições de criminosos não alteram sua política de uso - Foto: Divulgação

O governo federal analisa a possibilidade de pedir o banimento do Twitter do país, caso a rede social não ceda às determinações impostas pelo governo. Na justificativa, a rede social possui políticas e regras que permitem crimes virtuais no território nacional. A plataforma declarou que suas políticas de uso não são atingidas pelas fotos publicadas dos envolvidos nos recentes massacres, que tem acontecido por escolas de todo o país.

A informação foi confirmada por um integrante do Ministério da Justiça: "O Brasil não vai assistir de camarote o Twitter ou qualquer rede social praticar ou apoiar crimes. Quem não cumprir nossa legislação será punido e pode ser banido para sempre", declarou o representante do governo, sob condição de sigilo.

A decisão, que está sob hipótese, poderá ser levada ao presidente Lula da Silva (PT) que dará a decisão final.

Outra rede já bloqueada pelo STF foi o Telegram, após descumprir ações judiciais. O banimento, por sua vez, tem uma condição permanente, se banido, o Twitter não poderá ter escritório no país e o aplicativo não será disponibilizado na PlayStore. A decisão segue dependendo dos próximos passos da plataforma.