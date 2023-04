Projeto de alunas do IFRJ-SG é selecionado por programa norte-americano de empreendedorismo feminino

As estudantes terão a oportunidade de desenvolver a ideia do aplicativo ao longo dos meses - Foto: Reprodução

As estudantes terão a oportunidade de desenvolver a ideia do aplicativo ao longo dos meses - Foto: Reprodução

Um grupo de alunas do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de São Gonçalo desenvolveu o projeto de um aplicativo que terá como objetivo auxiliar gonçalenses com deficiência visual a pegarem ônibus. O projeto foi selecionado pelo programa Power4Girls e aguarda, agora, a fase final.

No fim de 2022, um grupo de alunas do IFRJ composto por Gabriella Moura, Gabriela Madureira, Júlia Madureira e Gabriela de Paulo decidiu se inscrever no programa Power4Girls - Empower to Lead, uma iniciativa da Embaixada e Consulado dos EUA que tem o objetivo de estimular a inovação e a responsabilidade social por meio da produção criativa de uma solução para um problema social. A cada ano, uma temática diferente é proposta e, para 2023, o tema escolhido foi acessibilidade e inclusão.

Tarefa fácil para as estudantes que, sob a orientação da professora Flávia Turino, decidiram se aprofundar nos obstáculos enfrentados pelos gonçalenses com deficiência visual no deslocamento pela cidade, principalmente por meio dos ônibus.

"Conversamos com algumas pessoas do nosso município que vivem essa situação e a partir disso surgiu a ideia do Bus Blind", explica Gabriella Moura.

O BusBlind é o projeto de um aplicativo que, através de GPS, sinalizará sonoramente quando o ônibus desejado estiver perto da parada, guiando o passageiro e informando local atual, tempo e distância até o destino escolhido.

A iniciativa será de baixo custo e utilizará o comando de voz, incluído também no "Sinal Virtual", onde o passageiro solicitará a parada do ônibus, alertando o motorista; exibindo a proximidade dos ônibus e localidade dos pontos no município com precisão.

"Nós nem imaginávamos que seríamos selecionadas, foi uma grande surpresa", conta a estudante.



Selecionadas pelo programa, as estudantes terão a oportunidade de desenvolver a ideia do aplicativo ao longo dos meses para a apresentarem na fase final, que acontece em outubro deste ano, em Brasília.