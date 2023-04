Maricá tranquiliza população e toma medidas preventivas para a segurança escolar

A Prefeitura de Maricá tranquiliza a população, a propósito de mensagens criminosas que têm circulado em redes sociais, cujo intuito é causar insegurança. A gestão municipal, por dever de precaução, tem monitorado o ambiente escolar e tomado providências para proteger alunos e professores. De imediato, foi reforçado o patrulhamento da Guarda Municipal em áreas próximas aos colégios.

Outras medidas já estão sendo providenciadas:

Plantão de guardas municipais dentro das escolas, começando um projeto-piloto por até dez unidades de ensino.. Ampliação do número de totens com botão de emergência, câmeras com visão de 360 graus, alto-falante e luzes de posição (giroflex) na frente de escolas (atualmente, esse sistema existe em quatro unidades).

Instalação de telefone de emergência na sala da diretoria com conexão direta com a Secretaria de Ordem Pública (Seop).

A Prefeitura lamenta que mensagens desse tipo sejam covardemente espalhadas, tendo como origem um discurso de ódio, que em nada combina com Maricá nem com seus moradores. A administração segue em atenção plena. Denúncias e emergências podem ser registradas pelo Disque Seop no telefone (21) 96809-1516.