Jardim Catarina ganha novo Centro de Referência do Idoso

Após passar por obras de reforma e adequação, o novo Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa, no Jardim Catarina, foi entregue à população na manhã desta terça-feira (11). O espaço, vinculado à Secretaria de Assistência Social, é destinado ao atendimento especializado a pessoas idosas com o objetivo de promover o bem-estar físico e psicológico visando garantir qualidade de vida na terceira idade.

“Seguimos trabalhando para oferecer serviços de qualidade para toda a população de São Gonçalo. O Jardim Catarina é o maior loteamento da América Latina e merece todo o cuidado da nossa gestão que, como muitos podem ver, tem investido muito no bairro. Estamos realizando obras de infraestrutura em diversas ruas, o bairro foi o primeiro a receber o projeto Ilumina São Gonçalo, que substituiu mais de 4 mil pontos de luz por lâmpadas de led, o viaduto está recebendo a pintura do Cidade Ilustrada, a reforma da praça e da lona cultural, e, em breve, o bairro vai receber uma clínica da família para oferecer um serviço de saúde justo e digno para todos. A entrega desse equipamento para os idosos é mais uma responsabilidade com o bem-estar da população. Que todos utilizem e preservem esse espaço”, disse o prefeito.

Capitão Nelson esteve presente no novo espaço | Foto: Divulgação/ Renan Otto

O deputado estadual Douglas Ruas esteve presente na entrega do novo equipamento e destacou a importância de manter serviços de qualidade no bairro.

“A entrega desse equipamento é fruto de muito trabalho, que se iniciou no primeiro ano da gestão do prefeito Capitão Nelson, que se desdobrou para fazer um planejamento para a cidade de São Gonçalo que atendesse a todos os públicos da nossa cidade. A Prefeitura segue trazendo as políticas públicas para perto das pessoas e é muito importante manter a excelência no atendimento oferecido no Jardim Catarina para que os idosos não precisem se deslocar para ter acesso aos serviços públicos fora do bairro”, disse o deputado estadual.

O Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa agora conta com três salas de atividades, uma sala para palestra e uma de reunião da equipe técnica, além de refeitório e novos banheiros. Formado por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, pedagogos e educadores, o equipamento oferece aula de alfabetização, rodas de conversa, oficinas que estimulam a mente e o corpo, além de passeios turísticos.

“Nossa expectativa é que, com a reforma, o número de idosos atendidos aumente, esse que sempre foi um desejo de toda a equipe, pois recebemos relatos diariamente do quanto o equipamento tem salvado a vida dos idosos do bairro. E queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso aos atendimentos. Com um novo plano de trabalho vamos poder ampliar os serviços, além de promover uma integração entre as secretarias de Cultura, Saúde e Esporte e Lazer”, garantiu a coordenadora do Centro de Referência à Pessoa Idosa, Cinthia Weber.

Arlete Estrela, de 69 anos, participa há dois anos das atividades do espaço e só tem elogios aos serviços oferecidos.

"Esse espaço mudou minha vida e me despertou ainda mais vontade de viver. Faço diversas atividades e todos os passeios. A equipe do espaço me ajudou muito, além de ter me estimulado a continuar os meus estudos e pretendo, em breve, fazer a prova do Enem para cursar fisioterapia, que é meu grande sonho. Só tenho a agradecer a todos que compõem a equipe do Centro de Referência à Pessoa Idosa”, afirmou a idosa.

A entrega do Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa é mais uma ação que faz parte do eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, meta 27, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa ampliar e reformar os equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social, cujo objetivo é aumentar e dar mais eficiência ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

As pessoas acima de 60 anos que tiverem interesse em participar das atividades devem comparecer na sede do equipamento que fica na Av. Dr. Albino Imparato, 1.501, no Jardim Catarina, para realizar uma triagem com a equipe do local.