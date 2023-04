Prefeitura apresenta plataforma Maricá Filmes no Rio2C

A Prefeitura de Maricá participa, desta terça-feira (11/04) até domingo (16/04), do maior evento de criatividade da América Latina, o Rio 2C, que acontece na Cidades das Artes, no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (13), às 12h30, a Incubadora de Inovação Social em Cultura, iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Cultura, apresentará a plataforma de streaming “Maricá Filmes” e fará o anúncio do aporte de recursos para licenciamento de conteúdo.

A plataforma de streaming tem o objetivo de produzir e compartilhar obras audiovisuais, além de atrair produções para Maricá e capacitar os profissionais do município para atuar no setor. O projeto irá ancorar também cursos e lives.

“O ICTIM resolveu abraçar a ideia de uma plataforma de streaming pública não somente pelo apoio ao desenvolvimento de tecnologia, mas também como apoio ao audiovisual independente nacional”, destaca o presidente da autarquia municipal, Carlos Senna. “A Maricá Filmes tem a finalidade dar dimensão para a produção do audiovisual no âmbito do saber local e global, criando um espaço para as invenções democráticas”, complementa o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

No projeto está incluída a produção do filme Malês, dirigido por Antônio Pitanga, que teve parte da sua filmagem realizada em Maricá. Nas etapas de gravações na cidade, uma das colaboradoras do ICTIM, Tatiana Andrade, fez parte do elenco artístico, com grandes nomes do cinema brasileiro, como Patrícia Pillar e os filhos de Pitanga: Camila e Rocco. É a primeira vez que os três trabalham juntos.

Professores da Incubadora em Cultura na Rio2C

O Rio2C também contará, em sua programação, com a apresentação de obras de dois colaboradores da Incubadora de Inovação Social em Cultura. Eduardo Lurnel, professor do curso de Produção de Cinema, apresentará no pitching audiovisual, sábado (15/04), às 14h30, sua obra “Meu nome é Maalum”, um livro e curta metragem lançado em 2021. Já Luiz Castro, professor de Edição para Cinema e Vídeo, participará de três rodadas de negócios, na quarta-feira (12/04), com a série “Delírios de Luchetti”, documentário “Luz del Fuego” e o roteiro de longa metragem “Luiz e Deisy”.

“Para a Incubadora de Cultura é um marco estar presente num evento como o Rio2C, pois consolida Maricá como uma cidade que tem projetos reais na indústria audiovisual. Estivemos este ano no Festival Internacional de Cinema de Cartagena, que também fez com que a cidade alçasse voos ainda maiores, mostrando para fora do Brasil toda estrutura que Maricá vem desenvolvendo no setor audiovisual”, completa a gerente geral da Incubadora, Mariana Figueiredo.