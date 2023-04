Enel patrocina rio2c 2023, maior encontro de Criatividade da américa latina

A Enel Distribuição Rio está patrocinando o Rio2C 2023, que acontece de hoje (11) a domingo (16), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Considerado o maior encontro de criatividade e inovação da América Latina, o evento se consolidou, ao longo dos anos, como um grande hub de oportunidades para todos os setores da economia criativa e do entretenimento. A

edição deste ano tem como tema o conceito de “soft power”, definido como uma influência indireta capaz de moldar desejos e preferências através da cultura, valores políticos e políticas externas. O evento terá mais de 500 painéis, que tratam desde conteúdo gamer e indústria da música até economia verde e cidades do futuro.

Comprometida a projetar o tema da transição energética e das cidades inteligentes para a sociedade, a Enel estará bem representada no encontro. Ricardo Bomfim, responsável por Economia Circular na Enel Brasil, participa do painel “Cidades Sustentáveis: desafios e soluções integradas”. O painel “Mobilidade elétrica e as cidades do futuro” contará com a presença de Paulo Maisonnave, responsável pela Enel X Way, e Carlos Eduardo Cardoso, responsável por e-City na Enel X Brasil.

Já o painel “Novas fontes de energia no Brasil” será moderado por Lincoln Morales, responsável por projetos de sustentabilidade na Enel Brasil, e terá a participação de Bruno Riga, responsável pela Enel Green Power Brasil. Morales também participa do painel “Estudo sobre a transição energética no Brasil – Enel e Delloite”. Além da participação de executivos da empresa em painéis, Loren Almeida, responsável de Inovação na Enel Brasil, integra a mesa de avaliadores do pitching de startups na temática de impacto social.

Por meio do programa Ecoenel, a distribuidora fará a destinação correta de todo o resíduo reciclável produzido no evento. O recurso do repasse desse resíduo para recicladoras parceiras será revertido em bônus na conta de energia da Instituição Cruz Vermelha de São Gonçalo.

Na entrada do evento, o público poderá desfrutar do lounge de convivência da Enel, com espaços para descanso, networking e carregador de celular. O local traz também um quiz interativo sobre transição energética com possibilidade de premiação e óculos de realidade virtual com conteúdo de segurança para a população. A companhia também está apoiando a oficina “Criação de Jogos: Como transformar ideias em projetos de jogos”, usando a experiência AfroGames. O curso é aberto a 50 pessoas e tem duração de 60 minutos.

Serviço

Rio2C 2023

Data: 11 a 16 de abril

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingressos: www.rio2c.com