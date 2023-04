MC Carol de Niterói pretende deixar meio artístico em 2024

MC Carol de Niterói, de 29 anos, anunciou que pretende deixar o meio artístico no próximo ano para "começar do zero" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

No último domingo (9), MC Carol de Niterói, de 29 anos, anunciou que pretende deixar o meio artístico no próximo ano para "começar do zero". O anúncio pegou de surpresa os fãs da cantora.

“Pessoal, esse é o meu último ano artístico! Ano que vem vou mudar de país, número e nome! Vou me abster de tudo e todos e começar do zero. E, quando me reconhecerem, vou pra outro país de novo e de novo!”, desabafou a funkeira através do Twitter.

Logo depois, a carioca compartilhou uma imagem em que que cinco pessoas mostram os pulsos aparentemente tatuados com a palavra “Paz”. “É isso que eu quero e nunca tive”, explicou.

Uma seguidora disse para MC Carol respirar e procurar um psicólogo: “Já respirei, gata. Essa decisão foi tomada há muito tempo”, respondeu. Quando outro fã questionou o motivo, a funkeira disse que era por “sanidade e amor próprio”.

Na manhã de segunda-feira (10), após a repercussão do comunicado, a cantora voltou ao Twitter e comparou o meio artístico a um lugar que começa a te sugar.

“Imagina um lugar lindo, uma praia ensolarada. Está cheio de gente sorrindo, feliz, cantarolando, brincando dentro d’água e você fica eufórico para entrar também mas, quando entra, percebe uma lama te puxando, um monte de bicho te sugando… Assim é o mundo artístico”, afirmou.

Apesar de seguir promovendo seus trabalhos, como fotos de aparições e apresentações em festivais e festas, MC Carol voltou ao Twitter para dizer que não houve nada específico para sua tomada de decisão, mas sim uma “junção de pequenas coisinhas, pequenos abusos da parte de todos que você vai deixando de lado e, quando você vê, virou algo perigoso, que você não consegue mais controlar dentro de você”, escreveu.