Morre cantora do Quarteto em Cy

Cantora do Quarteto em Cy, Cynara, morreu ,nesta manhã de terça-feira (11), aos 78 anos, de insuficiência respiratória no Hospital Prontocor , na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O grupo musical formado por Cynara e as irmãs Cyva, Cylene e Cybele , foi criado em 1964.

A artista foi internada na semana passada após quebrar o fêmur e teve complicações devido a uma pneumonia.