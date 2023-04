Niterói recebe 1º Fórum do Polo Saúde Leste Fluminense

Na próxima sexta-feira (14), entre 9h e 13h, a Associação Médica Fluminense (AMF), em Icaraí, vai sediar o 1º Fórum Polo Saúde Leste Fluminense. O tema do encontro é “A Segurança do Paciente: Uma Década de Desafios e Avanços”.

As palestras vão abordar temas que tratam da saúde de forma ampla, dos profissionais ao pacientes. Atuação do Sebrae, histórico e panorama sobre os hospitais do Leste Fluminense, papel da Vigilância Sanitária e impactos dos programas de segurança do paciente são alguns dos temas que serão abordados no encontro.

Entre os palestrantes estão Anamaria Schneider, secretária municipal de saúde de Niterói; diretores e presidentes dos principais hospitais da cidade; Vinícius Queiroz, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (Sindhleste) e vice presidente do Polo Saúde Leste Fluminense; e Zelina Caldeira, presidente da AMF, por exemplo.

A Associação Médica Fluminense fica na Av. Roberto Silveira, 123, no Salão Nobre (3º andar).