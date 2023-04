Portela comemora centenário em missa no Cristo Redentor.

O Santuário vai iluminar o monumento do Cristo Redentor com as cores azul e branco da escola, às 19h. - Foto: Divulgação

O Santuário vai iluminar o monumento do Cristo Redentor com as cores azul e branco da escola, às 19h. - Foto: Divulgação

A escola de samba Portela, maior campeã do Carnaval, completou 100 anos, nesta terça-feira (11). A agremiação promoveu uma missa no Cristo Redentor , no Corcovado, para comemorar seu centenário.

Participaram do evento, o presidente Fábio Pavão; o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Marlon Lamar e Squel Jorgea; a presidente da ala das baianas, o compositor e ex-presidente Serginho Procópio; integrantes das tradicionais Galeria da Velha Guarda e Velha Guarda Show.

Em homenagem, o Santuário vai iluminar o monumento do Cristo Redentor com as cores azul e branco da escola, às 19h.

As comemorações vão continuar ao longo de toda a semana, com uma extensa programação, com shows na quadra e na região de Oswaldo Cruz e Madureira.

O encerramento das festividades será no próximo domingo (16) com um desfile na Estrada do Portela.

Confira toda a programação:

Terça (11)

. 18h: missa no Portelão. 20h: show grátis com a Velha Guarda da Portela na Praça Paulo da Portela, em frente à Portelinha

Sábado (15). 18h – show grátis com a Velha Guarda e convidados especiais no Parque Madureira

Domingo (16). 18h – desfile comemorativo do centenário da escola, com comunidade e segmentos cantando sambas históricos, na Estrada do Portela. Concentração na Praça Paulo da Portela