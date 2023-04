WhatsApp lança recurso para realizar pagamentos instantâneos

O WhatsApp lançou, nesta terça-feira (11), um novo recurso que permite ao usuário do aplicativo fazer pagamentos por mercadorias e serviços.

A aplicação, que é chamada de P2M, foi aprovada pelo Banco Central após um longo período de análises e discussões sobre a nova aplicação tecnológica.

Até hoje, o usuário do aplicativo de mensagens poderia identificar uma empresa, receber informações sobre seus serviços e produtos e, eventualmente, fechar a compra usando o WhatsApp. Mas, para efetivar o pagamento, era preciso utilizar outras plataformas.

A partir de agora, o consumidor tem a opção de concluir a compra sem precisar fechar o WhatsApp. A novidade já está disponível aos usuários, pessoas físicas, porém, a adesão das empresas ao serviço deverá ser gradual, segundo a direção da companhia de tecnologia no Brasil.

Em até 90 dias, todos os empresários que aderirem ao WhatsApp Business poderão se cadastrar para integrar o novo sistema de pagamento eletrônico, conforme o comunicado oficial divulgado pela plataforma.

Os consumidores que utilizam o WhatsApp têm a opção de efetivar pagamentos via aplicativo usando cartões de débito, crédito e pré-pagos das bandeiras Visa e Mastercard emitidos pelas seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil; Bradesco; BTG Pactual; Caixa; Inter; Mercado Pago; Neon; Next; Nubank; Santander; Sicoob; Sicredi.