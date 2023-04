São Gonçalo alerta pais para baixa vacinação em bebês

Duas importantes vacinas que devem ser aplicadas nos primeiros dias de vida dos bebês – BCG (tuberculose) e Hepatite B – estão com os índices de vacinação muito baixos em São Gonçalo. A primeira não atingiu a metade dos recém-nascidos; e a segunda, nem um terço, no último ano. A falta de aplicação das vacinas é motivo de preocupação, já que a contaminação da tuberculose é feita pelo ar e a hepatite B pode ser transmitida de mãe para filho.

A BCG (Bacillus Calmette-Guérin) foi aplicada em 47,39% dos bebês gonçalenses em 2022. A hepatite B, em 32,18% das crianças de até 30 dias no mesmo ano. A meta de cobertura ideal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, é de 95%. As vacinas são extremamente importantes para a saúde e desenvolvimento dos bebês.

A BCG é considerada uma das vacinas mais importantes para o recém-nascido. O imunizante, que tem dose única e deve ser aplicada nos primeiros dias de vida ou até os 4 anos, faz parte da rotina e está disponível em sete unidades de saúde de São Gonçalo.

A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Thainá Fratane, alerta a população para a importância de ter a vacinação em dia. “A BCG evita as formas graves da tuberculose. Caso o bebê não tenha recebido a vacina na maternidade, os pais podem procurar qualquer local que aplique a vacina logo após a alta médica, ainda nos primeiros dias de nascido a fim de proteger de forma mais rápida contra a tuberculose”, explicou.

A BCG protege o bebê contra a tuberculose, principalmente em relação aos tipos mais graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (disseminada pelo corpo através da corrente sanguínea). Por ser uma doença infectocontagiosa, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa de forma direta pelo ar, por meio da tosse, espirro ou fala e materiais contaminados.

Pessoas assintomáticas também podem transmitir a doença. A tuberculose é uma doença grave que afeta pulmões, ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). O principal sintoma é a tosse, acompanhada de expectoração com sangue, falta de ar e febre.

A vacina contra a Hepatite B evita a infecção causada por um vírus que afeta o fígado, muito conhecido por causar o amarelamento da pele. A hepatite B não tem cura. A administração da vacina nas primeiras 12 horas de vida evita a transmissão da infecção de mãe para filho. A segunda dose da vacina deve ser tomada com um intervalo de um mês da primeira dose e a terceira, aos seis meses.

Locais de vacinação BCG

Para evitar o desperdício e otimizar as doses disponíveis da vacina BCG, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realiza o agendamento para a aplicação do imunizante nos cinco polos sanitários da cidade e nas clínicas da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; e Gonçalense, no Mutondo.

Unidades e dias de vacinação:

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda, terça e quarta, das 8h às 12h

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

De segunda a sexta, das 8h às 12h

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Segunda, quarta e quinta, das 8h às 12h

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta, das 14h às 16h30

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Clínica Municipal Dr. Zerbini, Arsenal

Sexta, das 8h às 12h

Clínica Gonçalense do Mutondo

Segunda, das 11h às 17h

Locais de vacinação Hepatite B - de segunda a sexta, das 8h às 17h (exceto ponto facultativo e feriado)

1 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 - USF Jardim Catarina

3 - USF Alexandre Fleming, Boaçu

4 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

5 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

6 - USF David Capistrano, Recanto das Acácias

7 - USF Robert Koch, Porto da Madama

8 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 - PAM Neves

10 - Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

11 - Clínica Gonçalense do Mutondo

12 - USF Badger Silveira, Tribobó

13 - USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

14 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 - USF Mutuaguaçu

16 - Polo Sanitário Rio do Ouro

17 - USF Santa Izabel

18 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

19 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 - USF José Avelino de Souza, Tribobó

21 - PAM Coelho

22 - USF Irmã Dulce, Trindade

23 - USF Josyandra Moura Mesquita, Colubandê

24 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

25 - USF Waldemar Costa Nunes, Jardim Miriambi

26 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba

27 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

28 - USF Santa Luzia

29 - USF João Goulart, Jardim Catarina

30 - USF Elza Borges, Santa Luzia

31 - USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

32 - USF José Jorge Cortes Freitas, Santa Isabel

33 - USF Aníbal Porto, Monjolos

34 - USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

35 - USF Roberto Silveira, Jardim Bom Retiro

36 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

37 - USF Quinta Dom Ricardo

38 - USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

39 - USF Zé Garoto

40 - USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz