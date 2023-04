Torneio entre presídios na Espanha pode ter a participação de Daniel Alves

A décima primeira edição do Torneio Intercentros Penitenciários foi anunciada pela Federação Espanhola, em parceria com o Ministério do Interior, para início já nesta quarta-feira (12). A expectativa é de que Daniel Alves, preso desde janeiro acusado de estupro, seja a grande estrela da competição.

Irão participar do torneio 43 presídios, e é provável que o Brians 2, onde Daniel Alves está preso, participe mais uma vez da disputa. A final está prevista para ocorrer em junho, em Las Rozas, centro oficial de treinamento da Federação Espanhola de Futebol.

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde o dia 20 de janeiro. O jogador teria agredido sexualmente uma mulher de 23 anos em uma festa no dia 30 de dezembro do ano passado.