'BBB 23': Globo volta atrás e Cara de Sapato, MC Guimê e Bruno Gaga não estarão na final

Após a repercussão negativa da volta, principalmente, do lutador Cara de Sapato e o cantor MC Guimê ao BBB 23 para a grande final, a TV Globo voltou atrás e decidiu que os dois ex-participantes e o atendente de farmácia Bruno Gaga não se juntarão aos ex-participantes desta edição do reality show no dia 25 de abril, data definida para a escolha do grande campeão, com transmissão ao vivo.

A partir dessa situação, a emissora estabeleceu uma regra que passará a valer em todas as futuras edições do programa. De 2023 em diante, apenas os participantes que deixarem o BBB através da votação popular, estarão na final do reality.

Antonio Cara de Sapato Júnior e MC Guimê são investigados pelo crime de importunação sexual. Ambos já prestaram depoimentos à Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Já o alagoano Bruno Gaga, deixou o programa por vontade própria, um mês após o início do confinamento. O ex-participante apertou o botão da desistência.