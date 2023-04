Operação Foco e Sefaz apreende 35 mil litros de gasolina que eram descarregados de forma irregular

Equipes da Força Especial de Controle de Divisas (Operação Foco) e auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda apreenderam na madrugada desta terça-feira (11), 35 mil litros de gasolina que estava sendo descarregado de forma irregular em um posto de combustível na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As equipes volantes estavam em deslocamento para ação conjunta quando tiveram as atenções voltadas para o caminhão suspeito que descarregava o combustível em um posto, às margens da BR-040, na altura do Parque Duque. Durante a abordagem foi identificado que o combustível deveria ser descarregado em outro local na capital fluminense.

Ao constatar a irregularidade foi feita a apreensão do veículo e do combustível.

“As ações integradas entre as secretarias da Casa Civil e Fazenda apresentam resultados positivos para o Estado. O trabalho da Coordenação de Inteligência está colaborando no combate aos crimes fiscais”, reforçou o subsecretário especial de Controle de Divisas, Coronel Eduardo Castelano.

Somente nos dois primeiros meses deste ano as ações da Operação Foco resultaram na apreensão de mais de 200 mil litros de combustíveis.