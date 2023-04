Prefeitura de Niterói lança Programa Municipal de Neutralização de Carbono

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta segunda-feira (10), na Sala Nelson Pereira dos Santos, o Programa de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Clima (Seclima) e a Controladoria Geral do Município (CGM). O objetivo é fazer com que empresas e associações adotem práticas sustentáveis que resultem na redução da emissão de gases de efeito estufa. Envolver a sociedade civil nas políticas públicas de sustentabilidade é uma estratégia da Prefeitura de Niterói para avançar no projeto de neutralização de carbono.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou do lançamento do Programa e destacou a importância de um encontro para apresentar uma forma de certificação das empresas com relação à questão climática.

“A gente precisa agir e pensar localmente, regionalmente, nacionalmente, no nosso continente e também pensando no nosso planeta. É muito mais séria a nossa ação. A gente não vai conseguir reverter a situação atual só com ação governamental. É preciso mobilizar a todos. Para isso, são fundamentais iniciativas como a que gente está fazendo aqui. A gente precisa unir forças. Trazer o setor produtivo é fundamental. Porque este setor tem grande capacidade de mobilização e de fazer com que estas preocupações com o clima e com a sustentabilidade cheguem ao consumidor. Por sua vez, o consumidor tende cada vez mais a priorizar produtos ou serviços que ele sabe que são de empresas de responsabilidade ambiental e climática”, explicou Axel Grael.

O secretário municipal do Clima, Luciano Paez, ressaltou que o Programa é bastante amplo. “O objetivo inicial é uma sensibilização de diversos atores, a sociedade organizada e os setores produtivos de Niterói. A partir dessa sensibilização, o objetivo é criar um trabalho onde a economia verde e a economia de baixo carbono sejam o foco destas instituições. A sociedade já cobra isso das empresas. Então a chancela do poder público nessa área é fundamental”, afirmou Luciano Paez.

Para obter resultados efetivos, a Seclima firmou cooperação com a Controladoria Geral do Município (CGM) para a implementação do Programa com foco no setor empresarial.

A controladora geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, disse que a CGM tem buscado incentivar práticas de governança com preocupações sociais e climáticas. “Lançamos o programa de certificação de boas práticas na emissão de carbono. É um programa relacionado à responsabilidade ambiental. Ele visa as empresas privadas de Niterói que querem reduzir a emissão e serem certificadas pela Prefeitura. A CGM incentiva toda prática que melhore a governança de projetos públicos ou privados. Não adianta uma empresa querer se certificar e querer implantar um projeto ambiental sem uma governança adequada. O papel da CGM é fomentar a adesão das empresas ao Programa, com uma governança que garanta a esta instituição que, além da certificação, alcance objetivos como captar novos clientes e se manter competitiva no mercado”, concluiu a controladora geral.

O Programa de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono faz parte do Programa Municipal de Educação Climática com ações em setores como comércio, serviço, indústria, clubes e organizações da sociedade civil. Para sensibilizar o maior número de pessoas em busca de uma cidade mais sustentável, o município reuniu vários parceiros: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan); Conselho Municipal de Meio Ambiente; Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RJ); Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL); Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj); Associação Conselho Empresarial e Cidadania (ACEC) e Sebrae