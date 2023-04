Anvisa libera fabricação de produtos da marca Fugini

Após nova inspeção, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a suspensão de fabricação e comercialização de alimentos da marca Fugini, nesta terça-feira (10). A empresa foi autorizada a comercializar produtos fabricados a partir do dia 27 de março, exceto os que contenham ingredientes que causaram alergias.

“A equipe avaliou as reformas no estabelecimento e as adequações em seus procedimentos de modo a cumprir com as determinações da vigilância sanitária. O estabelecimento foi considerado apto para retomar a fabricação de seus produtos na unidade de Monte Alto, no estado de São Paulo", declarou o órgão.

A empresa produz molhos de tomate, maionese, mostarda, ketchup, batata palha e conservas vegetais.

Entenda

No final de março, a Anvisa encontrou falhas consideradas graves durante uma inspeção em uma das unidade de fabricação da empresa, localizada em Monte Alto, no estado de São Paulo. Desde então, as atividades de fabricação estavam suspensas.