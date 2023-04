Prefeitura de Maricá abre 200 vagas para o SOU+PU a partir desta terça-feira (11/04)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, abre nesta terça-feira (11/04) as inscrições para o preenchimento de 200 vagas para participação no Sistema de Orientação do Universitário (SOU+PU), destinado aos novos alunos do Programa Passaporte Universitário. As inscrições podem ser feitas no link https://chat.whatsapp.com/GSSJBQPrpmE5VhHDWm5F0T e ficarão abertas até quinta-feira (13/04) ou até o preenchimento total das vagas ofertadas.

Com quase nove mil inscritos no início de março, quando foi lançado, o SOU+PU é um programa com imersão nos estudos em Matemática, Português e Conhecimentos Gerais sobre Maricá. O curso preparatório é ministrado pela equipe do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg, projeto gratuito da Prefeitura que prepara maricaenses desde 2016 para diversos concursos.

O conteúdo é transmitido gratuitamente no Youtube do projeto disponível no link https://youtube.com/@soumaispu, que já teve mais de 100 mil visualizações em salas de aula na plataforma online. Além disso, quatro polos são disponibilizados para aulas presenciais, que contam com material de apoio impresso como suporte aos estudantes. Também são disponibilizadas pelo aplicativo de mensagens todas as informações sobre as aulas, edital, assuntos pertinentes e tira-dúvidas.

Passaporte Universitário

O Passaporte Universitário deste ano ofertará duas mil bolsas integrais para cursos de graduação em universidades particulares credenciadas. O programa de concessão de bolsas totalmente gratuitas foi reformulado e, agora, os interessados terão que passar por um processo seletivo que contará com prova classificatória no dia 7 de maio.

Para solicitar a inscrição no processo de aptidão, o candidato deverá fazê-lo somente pela internet até as 12h do dia 18 de abril de 2023, acessando o endereço eletrônico:

http://portal.coseac.uff.br/passaporteuniversitario2023.

A prova será realizada na cidade de Maricá pela Coordenação de Seleção Acadêmica – CoseacUFF, vinculada à Universidade Federal Fluminense (UFF). Os endereços dos locais de realização da prova constarão no cartão de confirmação de inscrição.

O edital completo está disponível no Jornal Oficial de Maricá – JOM (https://www.marica.rj.gov.br/jom/) e no portal do Programa Passaporte Universitário (http://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/).

Participação no processo seletivo

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: ser brasileiro nato ou naturalizado ou estar em condição de refugiado; residir em Maricá há no mínimo três anos, com contagem imediatamente anterior ao período da inscrição; possuir o Ensino Médio completo ou equivalente; ser aprovado em processo de aptidão acadêmica organizado pelo Poder público; possuir renda familiar não superior a seis salários mínimos.

Para fins de apuração de renda familiar mensal, entende-se como grupo familiar o conjunto de moradores que habitam em um mesmo domicílio, possuindo ou não grau de parentesco entre si, que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquele grupo familiar.