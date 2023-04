Globo prepara demissão em massa em departamento de esportes; afirma portal

Os cortes devem acontecer nos próximos dias e em moldes parecidos com o que ocorreu no departamento de jornalismo - Foto: Reprodução/TV Globo

Após as recentes demissões em massa no departamento de jornalismo da Tv Globo, a emissora prepara agora os cortes na área de esportes. De acordo com o portal Metrópoles, o corte de gastos continuará e a explicação é a expectativa de mais um ano difícil do ponto de vista financeiro.

De acordo com a apuração, a TV Globo pretendia realizar demissões e cortes na semana passada, porém, com a repercussão negativa das demissões no departamento de jornalismo, os planos foram adiados.

As dispensas devem acontecer nos próximos dias e em moldes parecidos com o que ocorreu no departamento de jornalismo: cortes salariais por idade, fim de supersalários e enxugação da programação.