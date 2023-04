Foragidos da Justiça são reconhecidos por câmeras durante final do Carioca

Cinco pessoas foram presas no entorno do Maracanã, durante a final. Quatro deles eram foragidos da Justiça e tinham mandados de prisão em aberto - Foto: Divulgação

Cinco pessoas foram presas no entorno do Maracanã, durante a final. Quatro deles eram foragidos da Justiça e tinham mandados de prisão em aberto - Foto: Divulgação

Na noite deste domingo (9), cinco pessoas foram presas no entorno do Maracanã, durante a final do Campeonato Carioca. Quatro deles eram foragidos da Justiça e tinham mandados de prisão em aberto.

Além dos criminosos, uma mulher também foi presa em flagrante por cambismo, prática de venda ilegal de bilhetes em estádios. Ela tinha em posse 10 ingressos para a partida.

Segundo a Polícia Militar, a prisão foi devido ao sistema eletrônico de monitoramento , implantada em outubro do ano passado. A tecnologia é usada para barrar torcedores impedidos de ir aos estádios. Além disso, o sistema auxilia na identificação de cambistas no entorno dos estádios.

Para a final do Campeonato Carioca, a PM montou um esquema de segurança no entorno do Maracanã, contando com 750 agentes de vários batalhões, como : Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE); Batalhão de Polícia de Choque; Regimento de Cavalaria; Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM); Batalhão de Ação com cães e do Grupamento Aeromóvel (GAM).