Samba da Mangueira vira hino oficial do Dia da Consciência Negra

Em 1988 a Mangueira foi vice-campeã com o enredo '100 anos de liberdade, realidade ou ilusão' - Foto: Reprodução/Agência O Globo

O samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira de 1988 – “100 anos de liberdade, realidade ou ilusão” se tornou o hino oficial do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, que é também dia do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares.

É o que determina a Lei nº 9.988/23, de autoria do ex-deputado Chiquinho da Mangueira, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (10).

A canção, de autoria de Hélio Turco, Alvinho e Jurandir, garantiu à Mangueira o vice-campeonato do carnaval de 1988. Mesmo aprovada, a norma determina que a adoção do samba como hino seja amplamente debatida com os movimentos negros.