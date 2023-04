Correios irão leiloar mais de 50 mil itens no início de maio

Os objetos serão leiloados em seis lotes pela plataforma de licitações eletrônicas do Banco do Brasil - Foto: Reprodução

No início do mês de maio, os Correios irão leiloar mais de 50 mil itens, desde celulares a aparelhos hospitalares que não foram entregues aos destinatários após diversas tentativas, além de já terem esgotados os prazos de reclamação.

Os objetos serão leiloados em seis lotes pela plataforma de licitações eletrônicas do Banco do Brasil. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar.

As propostas podem ser enviadas até o dia 2 de maio, às 8h, quando os vencedores do leilão serão anunciados. Os valores iniciais de cada lote variam entre R$ 2.468,70 e R$ 253.543,84.

O edital e a lista de itens que serão leiloados estão disponíveis no Licitações-e. Após acessar o site, é preciso preencher o campo “N° Licitação” com o número 994627 , clicar no campo “opções”, e em seguida em “listar documentos”.

Também é possível verificar presencialmente o estado dos itens leiloados. Para isso, é preciso marcar visitas à sede dos Correios, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, conforme estabelecido no edital.

Confira mais informações sobre cada um dos lotes:

LOTE 1

Tipo: Celulares e acessórios

Quantidade de itens: 10.945

Lance mínimo: R$ 155.090,65

Descrição do lote: aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, etc

LOTE 2

Tipo: Equipamentos

Quantidade de itens: 32.464

Lance mínimo: R$ 253.543,84

Descrição do lote: retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, etc

LOTE 3

Tipo: Microinformática

Quantidade de itens: 2.698

Lance mínimo: R$ 81.236,78

Descrição do lote: impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, etc

LOTE 4

Tipo: Celulares e acessórios

Quantidade de itens: 942

Lance mínimo: R$ 18.416,10

Descrição do lote: aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, etc

LOTE 5

Tipo: Equipamentos

Quantidade de itens: 1.128

Lance mínimo: R$ 11.494,32

Descrição do lote: retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, etc

LOTE 6

Tipo: Microinformática

Quantidade de itens: 1.896

Lance mínimo: R$ 2.468,70

Descrição do lote: impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, etc.