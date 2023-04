Homem é encontrado morto em cima de trem da SuperVia

Ainda não há detalhes do que motivou a ação da vítima - Foto: Reprodução

Na manhã desta segunda-feira (10), um homem foi encontrado morto em cima de um trem da SuperVia, próximo à estação Central do Brasil. A concessionária afirmou que a vítima apresentava lesões por descarga elétrica.

Os bombeiros do Quartel Central foram acionados para o socorro, mas ao chegarem no local o homem já estava sem vida. Ainda não há detalhes do que motivou a ação da vítima.

Em nota, a SuperVia lamentou o ocorrido e reforçou que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança dentro do sistema ferroviário.