Furto de hidrômetros causam 'dor de cabeça' a moradores de São Gonçalo

Mais uma moradora do município de São Gonçalo afirma ter tido seu hidrômetro furtado, algo que tem se tornado recorrente na cidade. Desta vez, o caso aconteceu em uma residência no bairro Estrela do Norte, na madrugada da última terça-feira (4), e o acusado foi flagrado por câmeras de segurança.

Esta queixa tem se tornado cada vez mais comum na região. Há alguns meses, moradores de diferentes bairros de São Gonçalo já haviam relatado problemas com abastecimento de água porque hidrômetros de suas casas e condomínios haviam sido furtados por criminosos que revendem as peças.

Segundo a dona de casa Sabrina Rodrigues, foi a câmera de segurança da sua vizinha de frente que registrou o furto. O ladrão também teria tentado subtrair o hidrômetro da outra moradora, porém não conseguiu pois foi instalada uma grade chumbada para protegê-lo. Sabrina também teria tentado colocar a grade em sua casa, mas foi informada por uma funcionária da Águas do Rio de que não poderia.

"A câmera da minha vizinha pegou ele tentando roubar o dela e de outro vizinho, e depois atravessando a rua e pegando o meu. Não sei mais o que fazer.Está um 'andaço' de roubo de hidrômetro e a concessionária não deixou colocar cadeado", diz.

A moradora da Rua Professor Adalberto Nicoll conta que apenas ela foi furtada na madrugada do dia 4, mas que vizinhos também sofreram com tentativas de furto.

Há poucos meses, moradores de um condomínio na Avenida Abaeté, no bairro Antonina, ficaram sem abastecimento de água por conta do furto de hidrômetro. Na última semana, um centro espírita em Santa Rosa, em Niterói, foi a vítima do roubo, e ficou horas com um vazamento de água.

A Águas do Rio informou que os novos hidrômetros que estão sendo instalados pela concessionária são modernos e não possuem componentes metálicos, ou seja, não têm valor comercial o que desestimula furtos. E, em caso de furto, o cliente não paga pela nova instalação, sendo necessária a apresentação de Registro de Ocorrência para a comprovação do delito.

A empresa também afirma que o hidrômetro deverá "estar livre de qualquer obstáculo de forma a não haver impedimento ao seu acesso, sendo vedado impedi-lo com qualquer obstáculo que dificulte a remoção do mesmo, cortes por inadimplência ou a apuração do consumo." A aplicação de multa está prevista quando há o descumprimento do que prevê o Contrato de Concessão e a regulamentação da Agenersa.

O caso da moradora da Estrela do Norte foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e a Polícia Civil segue investigando.