Dalai Lama gera revolta na internet após beijar boca de criança

O líder espiritual budista, Dalai Lama, está sendo duramente criticado após a circulação de um vídeo que mostra a santidade beijando a boca de um menino. Encontro aconteceu no fim de fevereiro, durante evento em um templo, em Dharamshala, no norte da Índia, mas as imagens só começaram a repercutir no último final de semana.

Além do beijo, Tenzin Gyatso, o décimo-quarto Dalai Lama, coloca a língua para fora e pede que a criança a "chupe". Após o vídeo rodar o mundo e repercutir negativamente, o perfil oficial do Dalai Lama postou um comunicado em que diz que ele se arrepende do ocorrido.

"Um videoclipe tem circulado que mostra uma reunião recente quando um menino perguntou a Sua Santidade o Dalai Lama se ele poderia lhe dar um abraço. Sua Santidade deseja pedir desculpas ao menino e sua família, bem como a seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado. Sua Santidade muitas vezes provoca as pessoas que ele conhece de uma maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras. Ele se arrepende do incidente", diz a nota divulgada nesta segunda-feira (10).

Mesmo com a publicação do pedido de desculpas, os usuários de redes sociais têm condenado a ação do líder e pedido uma punição por conta da ação.