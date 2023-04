São Gonçalo inicia reforma em centro de acolhimento de Vista Alegre

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, segue atuando para promover um atendimento humanizado e qualificado para as pessoas que estão em situação de rua. Na última semana, o Centro de Acolhimento Social Gonçalense, o Casg, que fica no bairro Vista Alegre, entrou em reforma para melhor atender aos usuários.

O Casg é o equipamento responsável por abrigar, por um determinado período de tempo, pessoas em situação de rua que, durante as abordagens realizadas semanalmente por equipes técnicas do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), aceitam acolhimento.

Durante o período de acolhida, os usuários são atendidos por uma equipe de profissionais formada por psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais, que atua para promover a reinserção dessas pessoas na sociedade, além de encaminhar para serviços que estejam necessitando, seja a emissão de documentos ou de saúde.

Com a reforma, o espaço vai poder abrigar confortavelmente 15 pessoas nos quatro alojamentos que estão sendo construídos. Além disso, a unidade também vai contar com uma nova sala de atendimento individualizado, sala de descanso, sala de convivência, enfermaria e novos banheiros, inclusive um sanitário para pessoas com deficiência (PCD).

"Seguimos trabalhando na construção de uma São Gonçalo mais justa e inclusiva. Para isso, atuamos para que as pessoas em situação de rua tenham seus direitos garantidos através de um atendimento humanizado e digno", destacou o secretário Edinaldo Basílio.

A reforma do Casg faz parte do eixo “Cidade Justa e Inclusiva”, meta 27, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa ampliar e reformar os equipamentos próprios da Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de aumentar e dar mais eficiência ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.