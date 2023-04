Apostador acerta sozinho na Mega Sena e fatura R$ 46,5 milhões

Uma única aposta acertou o resultado do sorteio da Mega Sena realizado na noite do último sábado (08/04). Um apostador ainda não identificado levará o prêmio de cerca de R$ 46,5 milhões do concurso 2.581.

A aposta vencedora foi realizada em uma loteria da capital de São Paulo. As dezenas sorteadas no concurso foram 14, 17, 32, 36, 39 e 60. O prêmio total, que estava acumulado de concursos anteriores, foi de R$ 46.558.149,50.

Os 239 apostadores que acertaram a quina levarão R$ 46.558,50. Já as 6.605 apostas que acertaram apenas quatro dezenas conquistaram um prêmio de R$ 933,69.

O próximo concurso da Mega Sena será sorteado na noite da próxima quarta-feira (12/04). O prêmio estimado do próximo sorteio é de aproximadamente 3 milhões de reais. Interessados em apostar podem escolher suas dezenas até às 19h do dia do sorteio, presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou online, através do site ou do aplicativo para dispositivos móveis da Caixa Econômica Federal.