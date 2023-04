Ministro do Supremo Tribunal de Justiça morre aos 63 anos

A corte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) informou, no último sábado (08/04), que o Paulo de Tarso Sanseverino faleceu aos 63 anos de idade. O magistrado foi vítima de um câncer.

Sanseverino estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A cerimônia de despedida começou neste domingo (09/04), por volta das 10h, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. O velório continuará na segunda-feira (10/04).

O ministro, que deixa uma esposa e duas filhas, foi indicado ao STJ em 2010, pelo presidente Lula (PT). Desde 2021, também era ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A colega de Corte e presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, disse que a Justiça do país perdeu "um de seus mais brilhantes e dedicados operadores" e que o magistrado "deixa um exemplo de integridade, de amor à família, de amizade, de seriedade profissional e de preocupação verdadeira com a justiça em seu sentido mais profundo". O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também comentou o falecimento do ministro.

“O querido colega, que há mais de 12 anos atuou de forma brilhante no Superior Tribunal de Justiça, compartilhou conosco muitas de suas virtudes, como a retidão, empatia e extremo zelo pelo país. A Justiça brasileira é testemunha da competência e grandiosidade do nosso colega Paulo de Tarso Sanseverino. Em nome da Justiça Eleitoral, expresso profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos do grande magistrado, que tanto honrou a Justiça Brasileira", declarou Moraes.