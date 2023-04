Ônibus pega fogo na Avenida Brasil

Um ônibus pegou fogo na manhã deste domingo (09/04) na Avenida Brasil. O incêndio aconteceu na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio e chegou a tomar todo o coletivo. Não há relatos de feridos. Ainda não se sabe o que originou o fogo no coletivo.

O Corpo de Bombeiro foi acionado por volta das 7h40 e já controlou as chamas. Agentes da Comlurb e CET-Rio também estiveram no local. Duas faixas da pista lateral, no sentido Zona Oeste, foram interditadas no momento, mas pelo menos uma delas já está liberada para acesso.