Homem morre após ser atropelado em Inoã, Maricá

Um homem de aproximadamente 34 anos morreu após ser atropelado na rodovia RJ-106, a Amaral Peixoto, em Inoã, distrito de Maricá. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (07/09), na altura do km 12,5.

Agentes do Corpo de Bombeiros informaram que o recolhimento do corpo aconteceu por volta das 22h23. Testemunhas relataram que o homem foi atingido por um carro enquanto atravessava a pista, próximo a entrada do bairro Spar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também estiveram no local. Os bombeiros não confirmaram a identidade da vítima que foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.