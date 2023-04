BBB23: Aline arremata Poder Coringa e muda rumo do Paredão

Aline poderá mudar o rumo do 13º Paredão no domingo (9) - Foto: Reprodução

Aline poderá mudar o rumo do 13º Paredão no domingo (9) - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (7), Aline Wirley arrematou o Poder Curinga e ganhou o trunfo intitulado “Poder da Mistura” e poderá mudar o rumo do 13º Paredão no domingo (9).

O poder promete agitar a formação da berlinda. Isso porque, após as indicações do líder e da casa, a ex-Rouge vai ter a missão de trocar um dos emparedados do Castigo do Monstro por alguém ainda disponível na casa.

Após a ação de Aline, o emparedado pelo líder salva um dos dois participantes com o colar de monstro. No entanto, o emparedado do monstro, que continuar no Paredão, puxará alguém pra berlinda novamente e, inclusive, pode colocar o participante que acabou de ser salvo.

Vale pontuar que os emparedados do Castigo do Monstro serão definidos neste sábado (8), após a Prova do Anjo.