Corpo do irmão da atriz Luma de Oliveira será sepultado em Niterói

O empresário vivia em Niterói com sua cachorrinha vira lata - Foto: Divulgação

Irmão da ex-modelo e atriz Luma de Oliveira, Mem de Oliveira, faleceu na última quarta-feira (05). O corpo do empresário será sepultado nesta sexta (07), em Niterói, cidade em que vivia.

O sepultamento foi noticiado pela família através das redes sociais de Mem. Alguns familiares publicaram algumas declarações lamentando a perda. Uma delas foi a irmã mais velha de Mem, a atriz Isis de Oliveira ‘’Tristeza absoluta e alma devastada. Morreu meu irmão Mem de Oliveira! Meu Menzoca’’

A outra irmã, Luma de Oliveira, não se pronunciou em relação à morte do irmão, os dois trabalharam juntos por alguns anos, mas em 2014 o empresário entrou com uma ação trabalhista contra Luma. Mem trabalhava como empresário da ex-modelo e irmã. Os dois chegaram a um acordo na justiça. Ao ser indenizado, Mem mudou-se para Niterói e vivia com uma cadela resgatada.

O sepultamento está marcado para às 12 horas desta sexta, a causa da morte não foi revelada