Você sabe por que não comer carne vermelha na Sexta-Feira Santa?

A Páscoa marca uma das principais datas do calendário cristão, sua comemoração busca celebrar a ressurreição de Cristo. A comemoração da Páscoa, diferente do que se pode pensar, não é apenas determinada pela cultura de presentear os familiares com os famosos ovos de chocolate. A data comemora-se durante toda a Semana Santa, período que se inicia no Domingo de Ramos, esse dia, por sua vez, simboliza a entrada de Cristo em Jerusalém.

SIGNIFICADO DO COSTUME

Durante o período, dentro da tradição cultivada na Igreja Católica, a Sexta-Feira Santa também conhecida como Sexta-Feira da Paixão, é um dia reservado para a prática da abstinência, sendo essa o ato de se privar de alguma coisa em prol de algum objetivo. Durante a Sexta-Feira Santa, a tradição milenar catolicista determina a abstinência do consumo de carne vermelha e frango como forma de prestar respeito e solidariedade diante do sacrifício feito por Jesus Cristo. A prática do jejum também simboliza o desejo de se afastar do pecado.

Ao se privar do consumo de carne vermelha, parte das mesas substituem, nesta sexta, a carne vermelha por peixe, de tal modo que os comércios de pescado se organizem para atender a alta demanda. Ainda assim, segundo o Código de Direito Canônico, a carne vermelha pode ser substituída pela abstinência de outro alimento que também dê prazer ao fiel, ou por um ato de caridade.

É válido lembrar, que os costumes não são praticados por todos, apenas por aqueles que seguem a doutrina. A Semana Santa se encerra no domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo.