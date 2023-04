São Gonçalo oferece testes de saúde para bebês

Ao nascer, os bebês têm que realizar cinco testes que são obrigatórios no Brasil. O teste do pezinho é um dos exames mais conhecidos realizados nos recém-nascidos, mas há outros quatro tão importantes quanto: são os testes do olhinho, orelhinha, coraçãozinho e linguinha.

Em São Gonçalo, três testes – pezinho, orelhinha e linguinha – estão disponíveis em unidades de saúde públicas em dias e horários específicos. Os testes do coraçãozinho e do olhinho devem ser feitos ainda na maternidade. Os bebês que nascem na Maternidade Municipal Mário Niajar, em Alcântara, já saem do hospital com esses exames realizados.

O período neonatal vai do nascimento ao 28º dia de vida e os testes devem ser realizados nesse período, preferencialmente nos primeiros dias de vida. A detecção precoce das doenças possibilita o tratamento, prevenindo complicações, sequelas e até a morte.

Desde 2001, os testes de triagem neonatal são um direito de todos os recém-nascidos através de leis e da implementação do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) do Ministério da Saúde.

Pezinho – Na rede pública, o teste detecta sete distúrbios e doenças em fase pré-sintomática, ou seja, em tempo para iniciar o tratamento adequado, minimizando os danos à saúde da criança. O exame detecta o hipotiroidismo congênito, hiperplasia congênita de supra renal, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme, toxoplasmose congênita e a deficiência da biotinidase. O exame é feito a partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém-nascido. Ele deve ser feito, preferencialmente, entre o terceiro e quinto dia de vida. Até o 28º dia de vida, pode ser coletado nas unidades do município.

Linguinha – Este teste pode identificar o frênulo lingual anormalmente curto e espesso (conhecido como língua presa), que pode restringir os movimentos da língua, dificultando o sugar, engolir, mastigar e falar. O teste deve ser realizado nas primeiras 72h de vida até 30 dias no máximo. Ele é realizado por fonoaudiólogo, que observa a formação da língua dos bebês.

Olhinho – O Teste do Reflexo Vermelho (TRV) – conhecido como Teste do Olhinho – deve ser realizado na maternidade antes da alta do recém-nascido. Se isto não

ocorrer, o exame deve ser feito logo na primeira consulta de acompanhamento com o pediatra. Ele consegue detectar anomalias através do reflexo da luz nos olhos do bebê. O Teste do Olhinho pode prever alguns graus severos de miopia, hipermetropia, estrabismo, retinopatia da prematuridade, catarata congênita, glaucoma, infecções, traumas do parto e até mesmo cegueira. A identificação precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento normal da visão.

Orelhinha – A Triagem Auditiva Neonatal Universal (Tanu), popularmente conhecida como teste da orelhinha, deve ser feita no segundo ou terceiro dia de vida do bebê e identifica problemas auditivos no recém-nascido. Ele tem o objetivo de detectar precocemente perdas auditivas congênitas, permitindo a possibilidade de escolher um tratamento adequado para os bebês. O teste é realizado com o bebê dormindo, em sono natural, é indolor e não machuca.

Coraçãozinho – A Oximetria de Pulso, mais popularmente conhecida como Teste do Coraçãozinho, é um teste simples e indolor. Consiste em medir a oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos do recém-nascido com o auxílio de um oxímetro no pulso e no pé. Caso algum problema seja detectado, o bebê é encaminhado para realizar um ecocardiograma. Se alterado, é encaminhado para um centro de referência em cardiopatia para tratamento. O teste deve ser feito antes da alta hospitalar, entre 24 e 48 horas de vida.

Locais, dias e horários dos exames na rede pública de saúde:

Pezinho

Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

De segunda a sexta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

De segunda a sexta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta-feira, das 14h às 16h

Com agendamento

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

De segunda a quinta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

De segunda a sexta, das 8h às 20h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal

Sexta-feira, das 8h às 11h30

Livre demanda por vez de chegada

Orelhinha e Linguinha

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Sexta-feira, das 9h30 às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada ou previamente agendado na unidade

Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

Sexta-feira, das 13h30 às 16h30

Livre demanda com senha por vez de chegada ou previamente agendado na unidade

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Segunda-feira, das 8h às 10h

Livre demanda por vez de chegada