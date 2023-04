PF constata dano ambiental na Praia de Itacoatiara, em Niterói

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (5), exame pericial na Praia de Itacoatiara, em Niterói, onde detectou a retirada de parte da vegetação de restinga. O local é considerado Área de Proteção Permanente, objeto de especial proteção legal.

Após denúncia, policiais federais realizaram diligência no local, onde foi constatado o dano ambiental. A ação criminosa foi realizada, aparentemente, com o objetivo de abrir um caminho do asfalto até a areia da praia removendo a restinga sem licenciamento ambiental pelos órgãos competentes.

Um inquérito policial foi instaurado para apuração dos fatos e os responsáveis poderão responder por crimes cujas penas somadas podem chegar a quatro anos de detenção e multa.