Defesa Civil de Maricá divulga WhatsApp para envio de alertas de desastres para a população

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, conta, desde quinta-feira (05/04), com um canal exclusivo para o envio de alertas de desastres para a população por meio do WhatsApp (61) 2034-4611. Para receber os alertas, os moradores precisam enviar um “oi” para o número, que os contatos de emergência da Defesa Civil, do Corpo dos Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar serão disponibilizados na tela.





Em seguida, o sistema solicita que a pessoa informe seu nome, local, CEP e a cidade em que se encontra. Se as informações estiverem corretas, basta confirmar e aguardar. Caso haja algum alerta para a região mencionada, o número cadastrado receberá uma mensagem pelo WhatsApp.





O secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt, falou sobre a importância do aplicativo de mensagens que chega para auxiliar o trabalho da corporação.