Confira o esquema de trânsito para a Semana Santa no Rio

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio divulgou o esquema especial de trânsito por conta dos eventos religiosos que acontecerão na cidade na Semana Santa. A operação foi montada pela CET-Rio.

A operação no trânsito contará com os agentes da CER-Rio, guardas municipais e orientadores de tráfego.

Sexta-feira da Paixão

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Procissão Via Sacra

Concentração: Rua Benjamin Constant, 42 – Glória;

Horário: das 09h às 13h;

Trajeto: Rua Benjamin Constant, Rua do Fialho, Rua Santo Amaro, finalizando no alto do morro de Santo Amaro.



Matriz de N.S. da Glória - Procissão pela Festividade da Páscoa

Local: Rua Tavares Bastos – Largo do Machado;

Horário: a partir das 14h30;

Trajeto: Largo do Machado, Rua das Laranjeiras, Rua Soares Cabral, Viaduto Jardel Filho, Rua do Catete, Praça Jose de Alencar, Rua do Catete, Rua Correa Dutra, Rua bento Lisboa, finalizando no Largo do Machado.

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Procissão da Via Sacra e Auto da Paixão de Jesus Cristo

Local: R. Ferreira de Andrade, 103 – Cachambi;

Horário: das 15h às 20h;

Interdição ao trânsito de veículos na Rua Ferreira de Andrade, no trecho compreendido entre a Rua Capitão Resende e a Rua Baldraco em uma faixa de rolamento no sentido de circulação viária.

Trajeto: início na Rua Aristides Caire – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rua Capitão Resende, Rua Cachambi, Rua Capitão Jesus, Rua Odilon Araújo, Rua Hermínia, Rua Ferreira de Andrade, com término no largo em frente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Paróquia São João Batista – Procissão do Senhor Morto

Local: Rua Voluntários da Pátria, 287 – Botafogo;

Horário: das 15h30 às 21h;

Trajeto: Rua Voluntários da Pátria, Rua Guilhermina Guinle, Rua São Clemente, no Colégio Santo Inácio.

Paróquia Santa Cruz de Copacabana - Procissão Sexta-feira Santa

Local: Rua Siqueira Campos, 143 – Copacabana;

Horário: a partir das 17h;

Trajeto: Rua Siqueira Campos, Rua Tonelero, Rua Figueiredo Magalhães, Rua Tenente Morrones de Gusmão e Praça Edmundo Bitencourt.

Paróquia Nossa Senhora da Esperança - Procissão da Sexta-feira da Paixão do Senhor Morto

Local: Rua Conde de Irajá, 465 – Botafogo;

Horário: das 17h às 18h30;

Trajeto: Rua Conde de Irajá, Rua Voluntários da Pátria, Rua Real Grandeza, Visconde de Caravelas, Rua Conde de Irajá, finalizando na Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia.

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus

Concentração: Rua Benjamin Constant, 42 – Glória;

Horário: a partir das 17h às 21h;

Trajeto: Rua Benjamin Constant, Rua do Fialho, Rua Santo Amaro, Rua do Catete, Rua Pedro Américo, Rua Bento Lisboa, Rua Silveira Martins, retornando pela Rua Andrade Pertence, Rua do Catete, contornando o Largo da Glória e finalizando na Rua Benjamin Constant nº 42 (Igreja do Sagrado Coração de Jesus).

Basílica de Nossa Senhora de Lourdes - Procissão do Senhor Morto

Local: Boulevard 28 de Setembro, 200 - Vila Isabel

Horário: das 18h às 20h;

Trajeto: início no Boulevard Vinte e Oito de Setembro, em frente ao número 200 – Basílica Nossa Senhora de Lourdes, Rua Visconde de Abaeté, Rua Conselheiro Autran, Rua Duque de Caxias, Praça Tobias Barreto, Rua Hipólito da Costa, com término no Boulevard Vinte e Oito de Setembro em frente ao número 200.

Paróquia Santo Afonso - Procissão do Senhor Morto 2023

Local: Rua Barão de Mesquita, 275 – Tijuca;

Horário: das 18h às 21h;

Trajeto: início na Rua Major Ávila em frente ao número 131 - Paróquia Santo Afonso, Rua Santa Sofia, Rua Pareto, Rua Almirante Cochrane, Rua Santo Afonso, Rua Antônio Basílio, Rua Pinto de Figueiredo, Avenida Maracanã, Rua Barão de Mesquita, com término na Rua Major Ávila em frente ao número 131.

Paróquia Nossa Senhora da Paz e Ressurreição - Procissão do Encontro

Locais: Paróquia Nossa senhora da Paz – Praça Nossa Senhora da Paz, nº 339 – Ipanema;

Paróquia da Ressurreição – Rua Francisco Otaviano, nº 99 – Ipanema;

Horário: a partir das 18h;

Percurso da Primeira Procissão: Rua Visconde de Pirajá, a partir da Igreja Nossa Senhora da Paz, seguindo pela Rua Farme de Amoedo e Avenida Vieira Souto, até o número 208. No término do evento a volta será feita através da Avenida Vieira Souto, Rua Joana Angélica, terminando na Avenida Visconde de Pirajá, número 339 (Igreja Nossa Senhora da Paz);

Percurso da Segunda Procissão: Ida a partir da Igreja da Ressurreição, situada na Rua Francisco Otaviano número 99, seguindo pela Rua Bulhões de Carvalho - no sentido contrário à circulação viária;

Rua Joaquim Nabuco, até a Avenida Vieira Souto, pista junto às edificações, quando encontrará a primeira procissão. A volta será pela Avenida Vieira Souto, até a Rua Francisco Otaviano número 99 (Igreja da Ressurreição);Local do encontro das duas procissões: Av. Vieira Souto, 208.

Procissão com as imagens do senhor morto e a de Nossa Senhora das Dores

Local: Igreja de Nossa Senhora de Copacabana – Rua Hilário de Gouveia, 36 – Copacabana;

Horário: a partir das 19h;

Trajeto: A partir da Igreja de Nossa Senhora de Copacabana, situada na Rua Hilário de Gouveia, 36, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Rua Duvivier, Rua Barata Ribeiro, Rua Siqueira Campos, Avenida Nossa Senhora de Copacabana e Rua Hilário de Gouveia.

Sábado de Aleluia

Matriz de N.S. da Glória – Procissão pela Festividade da Páscoa

Local: Parque Guinle Largo do Machado s/n;

Horário: A partir das 17h;

Trajeto: Parque Guinle, Rua Gago Coutinho, finalizando no Largo do Machado.

Domingo de Páscoa

Matriz de N.S. da Glória - Procissão pela Festividade da Páscoa

Local: Largo do Machado s/n;

Horário: a partir das 16h30;

Trajeto: Volta completa na Praça do Largo do Machado, Rua Tavares Lira, Rua do Catete, contornando a Praça Jose de Alencar, Rua Correia Dutra, Rua Bento Lisboa, finalizando no Largo do Machado.